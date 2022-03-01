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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:22132

Соціальна допомога сумчанам: евакуація, нові соціальні явища та гуманітарна допомога

Департамент соціального захисту населення від першого дня війни твердо тримає стрій: під час тривоги у підвалах та сховищах, нероздільно разом з тими, ким опікуються, знімають соціальну напругу, відповідають на запитання, надають соціальні послуги в повному обсязі.
 
Одна за одною пройшли хвилі евакуації з Сум, гуманітарні коридори і далі продовжують виконувати свою місію –  забезпечувати виїзд з оточеного ворогом міста. У Сумах залишились ті, хто допомагають виїхати наступним бажаючим.  І ті, кого рідні залишили в квартирах: сумчани поважного віку, обмежені в пересуванні люди. Залишили та попросили приглянути сусідів. Звісно, сусіди звертаються до соцзахисту, оскільки на другий-третій день стає зрозуміло, скільки проблемних питань виникає у процесі догляду за такими особами. На часі нове соціальне явище, з яким треба працювати у воєнний час. Підопічних у соціальних працівників додалося. Кажуть, що рук ще вистачає – допомагають волонтери. На обслуговуванні терцентру «Берегиня» до війни було 800 одиноких осіб похилого віку, з початку війни людей, які потребують допомоги соціальних працівників терцентру, збільшилося ще на 200 осіб.
 
Департаментом соціального захисту повідомлено щодо можливості евакуації гуманітарними коридорами 1 227 багатодітних сімей, в яких виховується троє та більше дітей та підготовлено їх до виїзду. Також інформовано осіб з інвалідністю та осіб похилого віку. Інформацію про роботу гуманітарних коридорів доведено до інститутів громадянського суспільства, які опікуються особами з інвалідністю та дітьми з інвалідністю, об’єднанням ветеранів. У підсумку - надано допомогу в евакуації 139 багатодітним родинам, сім’ї опікуна, у якого під опікою перебуває недієздатна повнолітня особа, 12 особам з інвалідністю по зору та 28 жінкам з дітьми.
 
Щодо гуманітарної допомоги – департамент працює у тісному зв’язку з обласними колегами,  отримує надходження від надійних перевірених партнерів. Триває  постійна співпраця з: ПП Прядко, магазини «Кошик» (доставляють макарони, крупи, консерви, овочеві консерви, олію, збиране молоко, туалетний папір); ТОВ «Технологія» (капусту, моркву, молоко); Благодійним фондом «Суми» (молоко, овочеві консерви, мило, сухі сніданки, вівсянка).  Більше 100 продуктових наборів (олія, засипка) отримали від Першого Сумського гуманітарного штабу. Від небайдужого населення - сільськогосподарська продукція: морква, цибуля, картопля. Від релігійних організацій отримали моркву, картоплю. За сприяння Сумської міської ради доставлено 600 кг м'ясної продукції «Наша ряба». Від міні-пекарень міста надходить хліб, випічка.
 
Ліки та продукти харчування з доставкою додому – це те, в чому є нагальна потреба людей. Водночас через брак пального (черги на АЗС бачать усі) машини не можуть одночасно виїхати в усі куточки міста – формується оптимальний маршрут з економним використанням пального.
 
Працівники департаменту соціального захисту продовжують приймати та опрацьовувати заявки, документи, звернення. Сумчани вчасно отримують усі соціальні виплати та матеріальні допомоги, передбачені законодавством, які були нараховані в довоєнний час.  
 
Дідусі та бабусі не шкодують слів подяки соціальним працівникам та волонтерам, які турбуються про них, діляться своїм теплом та увагою, добрими словами. Під час війни це чи не найважливіше.
СМР
Общество
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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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