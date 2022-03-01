У Сумах попрощалися з солдатом Сергієм Соколовим

Він загинув 16 березня, під час боїв під містом Миколаїв.
Сергій був військовим, служив водієм, пише Суспільне.
"Усе своє життя він присвятив захисту України, все своє життя він служив. Я не можу зрозуміти, чому моє життя, життя мого чоловіка, моєї сім'ї має залежати від якихось шизофреніків. Тепер я тільки молю Бога, щоб ціна життя мого чоловіка Сергія не пройшла дарма, щоб перемога була", — говорить дружина Інна.
Як розповіли побратими Сергія, 16 березня чоловік виконував бойове завдання і, намагаючись врятувати українських бійців, наїхав на фугасну міну.
"Знаю його з листопада 2016 року, з перших днів, як він прийшов до нас у дивізіон на доукомплектування. Потім залишився на контракті до кінця особливого періоду. По-перше, дуже добра людина, ніколи не було конфліктних ситуацій, ніколи не було проблем зі старшими, меншими хлопцями, завжди він їм допомагав", — сказав побратим Юрій Герасимчук.
Також він додає: "Пройшовши операцію об'єднаних сил, нагороджений відзнакою командувача об'єднаних сил, має заохочення від командування бригади. Ми за кожного свого побратима мстимося, нищимо, палимо. Думаю, що короткий проміжок часу пройде і ми тих руськофашистів, ту банду, знищимо".
За словами Юрія, серед побратимів Сергія називали "Дід", тому що він дуже пишався своїми онуками.
"Коли ми востаннє за столом сиділи, казав: все, буду йти на дембель. Ну, пішов раніше дембеля", — згадує родич Леонід Лазаренко.
"Він же військовий був давно, він і в АТО був. 8 років війна була — він був постійно там. Сім'ю шкода, не можемо навіть подивитися, хто там, відкрити навіть — не подивимся", — говорить сусід Віталій.
Сергія Соколова поховали на Баранівському кладовищі.