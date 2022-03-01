Майже добу рятувальники гасили масштабну пожежу в Сумах (відео)

Сьогодні, о другій половині дня співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати масштабну пожежу, яка через ворожий артилерійський обстріл виникли 18 березня близько 16:00 в одній із складських будівель м. Суми. Площа даної пожежі становила понад 6 тис. м.кв, а до її ліквідації залучалось більше 60 рятувальників.
Випадків загибелі та травмування людей внаслідок події не зафіксовано.
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