Майже добу рятувальники гасили масштабну пожежу в Сумах (відео) У Сумах рятувальники ліквідували масштабну пожежу складської будівлі, яка виникла через ворожий обстріл.

Сьогодні, о другій половині дня співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати масштабну пожежу, яка через ворожий артилерійський обстріл виникли 18 березня близько 16:00 в одній із складських будівель м. Суми. Площа даної пожежі становила понад 6 тис. м.кв, а до її ліквідації залучалось більше 60 рятувальників. Випадків загибелі та травмування людей внаслідок події не зафіксовано.