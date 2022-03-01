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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:58369

Сумщина. Підсумки дня 16 березня. Двадцять перший день війни

Користуючись відсутністю гуманітарних коридорів, рашисти сьогодні вирішили влаштувати "марші озброєння" по Сумщині. Повилізали з усіх дірок, наче криси.

Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю.

Кляті нелюди мародерствують і поводять себе гірше за фашистів.

Те, що вони роблять - це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки.

Ми бачимо кожен крок російських терористичних військ і робимо з ними те, що й маємо! А здобутків у нас чимало.

Сьогодні відбивали в диких орків свій Охтирський район.

Вночі палали дупи у тростянецьких окупантів!

Вони отримали по заслугах, наші "ювеліри" із ЗСУ повибивали їх артилерійські позиції.

Далі день продовжився боротьбою за цей напрям.

У Боромлі вдалося знищити кілька САУ та БУК російських орків, також потрапили у їх склад боєприпасів.

Тож якщо ви злякалися сильних вибухів вдень - зараз можна радіти.

Справа була добра.

Кілька годин поспіль тривав бій ще в одному напрямку - за нашу Велику Писарівку.

Там російські вороги сьогодні бачили пекло наяву.

Кожен орк має розуміти: він прийшов на Сумщину здохнути.

Коли нога російського фашиста ступає на нашу землю - це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей. Наших дітей.

На Сумщині за планом скоро посівна.

Як раз органічні добрива смажених орків стануть в нагоді.

Ворожа російська мерзота, ви горітимете у пеклі!

Сумщина - північний форпост України

Слава теробороні! Слава ЗСУ!

Героям слава!

Дмитро Живицький

Общество
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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