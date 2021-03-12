У Вільшанській ОТГ рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку (ВІДЕО) 15 березня о 13:33 до Служби порятунку «101» надійшла інформації про пожежу в житловому будинку в с. Вільшана, Вільшанської ОТГ. На гасіння залучалося відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття вонеборців, вогнем було охоплено покрівлю на площі 30 кв. м, перекриття на площі до 15 кв. м, стіни на площі до 40 кв. м та речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташований сусідський житловий будинок. О 13:58 вогнеборці локалізували загоряння та не допустили поширення вогню, а о 14:28 – пожежу повністю ліквідували. За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі.