У Вільшанській ОТГ рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку (ВІДЕО)

На момент прибуття вонеборців, вогнем було охоплено покрівлю на площі 30 кв. м, перекриття на площі до 15 кв. м, стіни на площі до 40 кв. м та речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташований сусідський житловий будинок.
О 13:58 вогнеборці локалізували загоряння та не допустили поширення вогню, а о 14:28 – пожежу повністю ліквідували.
За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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