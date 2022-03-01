У Сумах рятувальники допомогли потрапити до літньої жінки, яка потребувала допомоги 16 березня о 09:46 відділення групи спеціальної пожежної техніки залучалося для надання допомоги по вул. Героїв Небесної Сотні.

За інформацією служби «102», жителі п’ятиповерхового багатоквартирного будинку повідомили, що почули крики про допомогу, які доносилися з сусідського помешкання, де проживає літня жінка. Рятувальники зрізали грати на вікнах і потрапивши до квартири відчинили вхідні двері.. Господарка знаходилася у коридорі на підлозі, до помешкання зайшли працівники поліції та сусіди, які надали їй необхідну допомогу. Кваліфікована медична допомога жінці не знадобилася.

Головне управління ДСНС України у Сумській області