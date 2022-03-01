Добровольці із сил територіальної оборони можуть мати статус учасника бойових дій У Міністерстві роз'яснили, хто із тероборони зможе отримати статус учасника бойових дій.

Сім'ї бійців зможуть отримати також відповідне визнання і забезпечення.

Добровольці із сил територіальної оборони матимуть статуси учасників бойових дій і відповідні пільги, згідно закону, який був ухвалений напередодні.

Про це розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ефірі ТСН.

Але вона наголосила, що такий статус зможуть отримати ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях, і більше не буде прецедентів, коли люди приїздили на кілька годин, чи днів на позиції, а потім отримували відповідні пільги.

Окрім того, вона зазначила, що зараз вже визнано статус - сім’ї загиблих/померлих ветеранів війни, та сім’ї загиблих/померлих захисників та захисниць України. «Наразі в бюджеті не передбачено на ті втрати, які вже понесли наші воїни в цій війні. Але ми будемо працювати над зміною бюджету, ці родини мають гарантовано бути забезпечені державою», - зазначила вона.