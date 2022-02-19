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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:10385

Суми та область 13 березня - підсумки

Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 13.03.2022 р.

Ранок на Сумщині почався не з кави, а з авіатривоги близько 5ї ранку...

А після 10 ранку під Сумами почався бій.
Один з наших блокпостів почали обстрілювати з САУ. Під прикриттям арти у місто хотів прорватися ворог.
Але наші хлопці прийняли бій та дали відсіч оркам. Пишаюся нашою теробороною!

Артилерія час від часу гатила по території Сумської району протягом дня.
У самому місті Суми боїв не було!

Постраждала від обстрілів Боромля та Велика Писарівка.
Пошкодження та втрати уточнюються.
Також, вдень ворожий російській літак у Сумському районі розбомбив мирне фермерське господарство.
Без дахів та вікон лишається близько 20 приватних будинків у селі Битиця, після двох авіаударів.
Вечірній авіаналіт на Охтирку - удари по житловим кварталам. Працюють рятувальники та медики.

Але перемог у нас сьогодні теж чимало! Дякуючи нашій теробороні та авіації ми добряче прорядили ворожі війська.
"Смажені чебуреки" тепер в якості добрива лишатимуться на узбіччах доріг Сумщини.

Слава нашій терообороні та ЗСУ!!!
Відпрацювали фашистських росіян і на одній з позицій, де було скупчення артилерії.
Вороги палали як у пеклі.
Загалом, оркам там і місце.

Але за наявною у нас інформацією, чимало російських військових на Сумщині хочуть здаватися, між ними немає зв'язку і порозуміння. Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою "шашличну" під Старим селом і
вкотре влаштували бій самі із собою. Росіяни вбивають один одного.
Краса!

Общество Російсько-українська війна
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