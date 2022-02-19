Суми та область 13 березня - підсумки Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 13.03.2022 р.

Ранок на Сумщині почався не з кави, а з авіатривоги близько 5ї ранку...

А після 10 ранку під Сумами почався бій.

Один з наших блокпостів почали обстрілювати з САУ. Під прикриттям арти у місто хотів прорватися ворог.

Але наші хлопці прийняли бій та дали відсіч оркам. Пишаюся нашою теробороною!

Артилерія час від часу гатила по території Сумської району протягом дня.

У самому місті Суми боїв не було!

Постраждала від обстрілів Боромля та Велика Писарівка.

Пошкодження та втрати уточнюються.

Також, вдень ворожий російській літак у Сумському районі розбомбив мирне фермерське господарство.

Без дахів та вікон лишається близько 20 приватних будинків у селі Битиця, після двох авіаударів.

Вечірній авіаналіт на Охтирку - удари по житловим кварталам. Працюють рятувальники та медики.

Але перемог у нас сьогодні теж чимало! Дякуючи нашій теробороні та авіації ми добряче прорядили ворожі війська.

"Смажені чебуреки" тепер в якості добрива лишатимуться на узбіччах доріг Сумщини.

Слава нашій терообороні та ЗСУ!!!

Відпрацювали фашистських росіян і на одній з позицій, де було скупчення артилерії.

Вороги палали як у пеклі.

Загалом, оркам там і місце.

Але за наявною у нас інформацією, чимало російських військових на Сумщині хочуть здаватися, між ними немає зв'язку і порозуміння. Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою "шашличну" під Старим селом і

вкотре влаштували бій самі із собою. Росіяни вбивають один одного.

Краса!