Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 14 березня Сумська міська рада повідомляє про роботу медзакладів у понеділок 14 березня.

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 14 березня

▪️КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».

▪️Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

▪️Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

▪️Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

▪️Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

▪️Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

▪️Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі-педіатри.

▪️Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.

▪️КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар – терапевт (для дорослих) з 9:00 до 12:00.

Для отримання консультації дитячих лікарів – фахівців КНП «Дитяча лікарня Святої Зінаїди» у будні дні можна звернутись:

▪️дитяча поліклініка (вул. Праці, 3) з 8:00 до 16:00

▪️дитяча поліклініка (вул. Івана Сірка, 3) з 8:00 до 14:00.

Вакцинація проти COVID-19 проводиться, проте для безпеки мешканців міста лікарі радять залишатися вдома.