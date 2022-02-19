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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:29215

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 14 березня

Сумська міська рада повідомляє про роботу медзакладів у понеділок 14 березня.

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 14 березня

▪️КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».
▪️Амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
▪️Амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
▪️Амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00 — 12:00, прийом веде лікар для дорослих і дітей.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».
▪️Амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
▪️Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
▪️Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі-педіатри.
▪️Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00 — 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих і дітей.
▪️КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. М. Вовчок, 2) прийом веде лікар – терапевт (для дорослих) з 9:00 до 12:00.

Для отримання консультації дитячих лікарів – фахівців КНП «Дитяча лікарня Святої Зінаїди» у будні дні можна звернутись:
▪️дитяча поліклініка (вул. Праці, 3) з 8:00 до 16:00
▪️дитяча поліклініка (вул. Івана Сірка, 3) з 8:00 до 14:00.

Вакцинація проти COVID-19 проводиться, проте для безпеки мешканців міста лікарі радять залишатися вдома.

Общество Медичні заклади Педіатри Прийом Сімейні лікарі Терапевти
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