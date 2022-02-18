Укрпошта спецтиражем надрукує марку з напрямком для російського військового корабля “Укрпошта” визначила переможця конкурсу на ескіз марки “Русский военный корабль, иди на*уй!”.

Про це повідомляють у Телеграм-каналі Верховної ради України. Найбільше голосів користувачів отримала робота художника Boris Groh. За його ескіз проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів. Тож скоро ескіз передадуть у друк.

“Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно”, – повідомляють в “Укрпошті”.

Всеукраїнський народний конкурс на розробку ескізу поштової марки «Русский военный корабль, йди на#уй!» Укрпошта оголосила 1 березня, в 30-ту річницю сучасної української марки.

Фраза «Русский военный корабль, иди на#уй!» стала одним з гасел боротьби українців з російським вторгненням завдяки прикордонникам, які відовилися скласти зброю і здатися окупантам на острові Зміїний.