З 14 березня в Роменській громаді планують відновити освітній процес Поки що дистанційно.

Організувати за можливості дистанційне навчання в закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти рекомендує Міністерство освіти і науки України.

Згідно із законодавством керівник закладу освіти має право самостійно прийняти рішення щодо організації освітнього процесу в підпорядкованому йому закладі, оцінивши стан воєнної ситуації у конкретній місцевості.

У Роменському районі майже всі заклади освіти відновлюють освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання, зокрема: 10.03.2022 відновлено навчання у закладах освіти Синівської сільської ради, 11.03.2022 – Липоводолинської селищної ради, з 14.03.2022 – Роменської міської, Недригайлівської селищної, Андріяшівської, Вільшанської, Коровинської сільських рад, повідомляє Роменська районна державна адміністрація.

У закладах освіти Хмелівської сільської ради канікули продовжено до 18.03.2022.

Учні з числа внутрішньо переміщених осіб можуть тимчасово відвідувати (за заявою одного з батьків) заклади загальної середньої освіти за місцем тимчасового перебування.

Також для школярів з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок агресії Російської Федерації евакуйовані з місця постійного проживання, навчання може бути організовано за заявою одного з батьків за індивідуальною формою: екстернатною, сімейною (домашньою).

Крім того, Міністерство освіти і науки України рекомендує використовувати для навчання наявні електронні ресурси, насамперед Всеукраїнську школу онлайн, регіональні платформи, ресурси закладів освіти

Дитячим садочкам рекомендовано тимчасово призупинити освітній процес.

romny24.info