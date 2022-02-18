З 14 березня в Роменській громаді планують відновити освітній процес

Організувати за можливості дистанційне навчання в закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти рекомендує Міністерство освіти і науки України.
Згідно із законодавством керівник закладу освіти має право самостійно прийняти рішення щодо організації освітнього процесу в підпорядкованому йому закладі, оцінивши стан воєнної ситуації у конкретній місцевості.
У Роменському районі майже всі заклади освіти відновлюють освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання, зокрема: 10.03.2022 відновлено навчання у закладах освіти Синівської сільської ради, 11.03.2022 – Липоводолинської селищної ради, з 14.03.2022 – Роменської міської, Недригайлівської селищної, Андріяшівської, Вільшанської, Коровинської сільських рад, повідомляє Роменська районна державна адміністрація.
У закладах освіти Хмелівської сільської ради канікули продовжено до 18.03.2022.
Учні з числа внутрішньо переміщених осіб можуть тимчасово відвідувати (за заявою одного з батьків) заклади загальної середньої освіти за місцем тимчасового перебування.
Також для школярів з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок агресії Російської Федерації евакуйовані з місця постійного проживання, навчання може бути організовано за заявою одного з батьків за індивідуальною формою: екстернатною, сімейною (домашньою).
Крім того, Міністерство освіти і науки України рекомендує використовувати для навчання наявні електронні ресурси, насамперед Всеукраїнську школу онлайн, регіональні платформи, ресурси закладів освіти
Дитячим садочкам рекомендовано тимчасово призупинити освітній процес.