На території Херсонщини окупанти готуються створити незаконну республіку "ХНР"

За даними слідства, на території Херсонській області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки - «ХНР». Для цього вони намагаються схилити та вмовити депутатів Херсонської обласної ради співпрацювати з окупаційними військами РФ.

Наразі правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації. Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.