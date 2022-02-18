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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:45226

Армія окупанта легалізує мародерство

У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику.

Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.
Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на «самозабезпечення» до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки.
Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх.
Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом.
Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою.
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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