У Сумах водоканал усуває пориви водомережі

Сьогодні, 8 березня, через порив водомережі Д=150 мм по проспекту Курський, 41 о 6:20 припинено подачу води за адресами : пр-кт Курський 37, 49 ( дитсадок) ,51.
Також стався порив водопроводу Д=300 мм по вулиці СКД, 25 . О 7:10 припинено подачу води за адресами : вул. СКД17, 19, 21, 24, 24Б, 50, 20. 50, 23, 22, 10, 12, 16, 14, вул. Зеленко 5.
Ремонтні роботи виконуються. Після їхнього завершення водопостачання буде відновлено.
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