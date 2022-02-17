Як пережила Конотопщина 12-й день війни

У магазинах на Конотопщині перевірятимуть ціни на продукти харчування. Такі перевірки покликані унеможливити завищення цін в умовах воєнного стану. Наразі вже організовано групи, у складі яких працівники Держпродспоживслужби.

У центрі майорить український стяг, окупантів у місті немає. Про це повідомляє міський голова Артем Семеніхін. Зазначає, що скоро має відновити свою роботу відділення «Приватбанку», в аптеках мережі з’явилися ліки.

З громадського транспорту курсують тільки трамваї, маршрутки не їздять через брак пального. Також поки не працює місцевий ЦНАП.