Як пережила Конотопщина 12-й день війни

У магазинах на Конотопщині перевірятимуть ціни на продукти харчування. Такі перевірки покликані унеможливити завищення цін в умовах воєнного стану. Наразі вже організовано групи, у складі яких працівники Держпродспоживслужби.
Конотоп, попри чутки та фейки, залишається українським містом!
У центрі майорить український стяг, окупантів у місті немає. Про це повідомляє міський голова Артем Семеніхін. Зазначає, що скоро має відновити свою роботу відділення «Приватбанку», в аптеках мережі з’явилися ліки.
З громадського транспорту курсують тільки трамваї, маршрутки не їздять через брак пального. Також поки не працює місцевий ЦНАП.
Кролевецький міський голова Віктор Лехман повідомив про те, що ситуація в Кролевецькій громаді спокійна та контрольована, працюють усі комунальні підприємства, аптеки, лікарня, магазини, за встановленим розкладом курсує громадський транспорт.
На жаль, Кролевеччина втратила трьох своїх захисників у боях за Україну: це Олександр Мацак, Олексій Доля та Андрія Івашка.