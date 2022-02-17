Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:2982

Як пережила Конотопщина 12-й день війни

Про підсумки 7 березня доповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Звіт за 7 березня 2022
Конотопський район
У магазинах на Конотопщині перевірятимуть ціни на продукти харчування. Такі перевірки покликані унеможливити завищення цін в умовах воєнного стану. Наразі вже організовано групи, у складі яких працівники Держпродспоживслужби.
Конотоп, попри чутки та фейки, залишається українським містом!
У центрі майорить український стяг, окупантів у місті немає. Про це повідомляє міський голова Артем Семеніхін. Зазначає, що скоро має відновити свою роботу відділення «Приватбанку», в аптеках мережі з’явилися ліки.
З громадського транспорту курсують тільки трамваї, маршрутки не їздять через брак пального. Також поки не працює місцевий ЦНАП.
Кролевецький міський голова Віктор Лехман повідомив про те, що ситуація в Кролевецькій громаді спокійна та контрольована, працюють усі комунальні підприємства, аптеки, лікарня, магазини, за встановленим розкладом курсує громадський транспорт.
На жаль, Кролевеччина втратила трьох своїх захисників у боях за Україну: це Олександр Мацак, Олексій Доля та Андрія Івашка.
Вічна пам’ять…
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Приєднуйтесь до боротьби за Україну в інформаційному просторі
Вчера 09:40
"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
05.03.2022 21:24
Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
17.02.2022 17:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.