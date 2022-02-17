У Сумах внаслідок авіаудару загинуло 9 мирних жителів, у тому числі 2 дитини У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який ворог безжально наніс по житловому сектору.

7 березня в м. Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака. О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.

Також були зруйновані будинки в с. Битиця. Також артилерія розбомбила Охтирку. Розбиті житлові квартали та уже і так зруйновану російськими авіабомбами ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби.

На своїй сторінці в Facebook мер Охтирки Павло Кузьменко написав, що в місті снаряди також потрапили в будівлю міськради та універмаг. Загалом очевидці нарахували 4 вибухи в Охтирці.