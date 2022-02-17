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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:09291

На Сумщині взято під варту вже 70 військовослужбовців збройних сил РФ

Прокурорами Сумщини в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК України) 7 березня 2022 року взято під варту 14 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Затримані підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України).
За даними слідства, підозрювані, виконуючи злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення, із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями збройних сил України.
14 вищезазначених військовослужбовців вдалось затримати сьогодні, 7 березня 2022 року, під час руху колони військової техніки в напрямку м. Суми. Серед затриманих - медик та командир групи.
До цього прокуророрами вже було затримано 56 військовослужбовців РФ.

Право Збройні сили Росії Полонені
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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