На Сумщині взято під варту вже 70 військовослужбовців збройних сил РФ Прокурорами Сумщини в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК України) 7 березня 2022 року взято під варту 14 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Затримані підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України).

За даними слідства, підозрювані, виконуючи злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення, із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями збройних сил України.

14 вищезазначених військовослужбовців вдалось затримати сьогодні, 7 березня 2022 року, під час руху колони військової техніки в напрямку м. Суми. Серед затриманих - медик та командир групи.

До цього прокуророрами вже було затримано 56 військовослужбовців РФ.