Підсумки 12-го дня війни в Охтирському районі Про підсумки 7 березня доповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Звіт за 7 березня 2022 року

Охтирський район Ситуація в районі лишається надскладною!

Охтирка Артилерія розбомбила Охтирку сьогодні ввечері. Так, знову. Розбиті житлові квартали та уже і так зруйновану російськими авіабомбами ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби.

Тростянець Єдине місто області, окуповане російськими військами! Сьогодні відбулась жорстка розмова з головою громади. Юрій Бова запевнив, що усі заступники знаходяться на своїх місцях та працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста.