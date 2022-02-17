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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Підсумки 12-го дня війни в Охтирському районі

Про підсумки 7 березня доповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Звіт за 7 березня 2022 року
Охтирський район
Ситуація в районі лишається надскладною!
Охтирка
Артилерія розбомбила Охтирку сьогодні ввечері.
Так, знову.
Розбиті житлові квартали та уже і так зруйновану російськими авіабомбами ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби.
Тростянець
Єдине місто області, окуповане російськими військами!
Сьогодні відбулась жорстка розмова з головою громади. Юрій Бова запевнив, що усі заступники знаходяться на своїх місцях та працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста.
У разі якщо ви маєте скарги чи інформація, яку ви би хотіли повідомити щодо роботи міської влади та забезпечення її функцій, прошу повідомляти за номерами:
0800301501
0542 66 33 77
Общество
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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