Підсумки 12-го дня війни в Охтирському районі

Звіт за 7 березня 2022 року
Охтирський район
Ситуація в районі лишається надскладною!
Охтирка
Артилерія розбомбила Охтирку сьогодні ввечері.
Так, знову.
Розбиті житлові квартали та уже і так зруйновану російськими авіабомбами ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби.
Тростянець
Єдине місто області, окуповане російськими військами!
Сьогодні відбулась жорстка розмова з головою громади. Юрій Бова запевнив, що усі заступники знаходяться на своїх місцях та працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста.
У разі якщо ви маєте скарги чи інформація, яку ви би хотіли повідомити щодо роботи міської влади та забезпечення її функцій, прошу повідомляти за номерами:
0800301501
0542 66 33 77