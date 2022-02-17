Ситуація по Сумській області станом на 7 березня, 16:00

Охтирський район
Не під контролем України залишається Тростянець.
В місті без водопостачання живуть 2 мікрорайони. В ніч з 6 на 7 березня в місті було чутно вибухи артснарядів.
У Боромлі внаслідок артобстрілу пошкоджена інфраструктура, будинки та дитячий садок, зруйновані цивільні підприємства.
Велика Писарівка зазнала артобстрілів, майже відсутнє електропостачання, знищені приватні будинки. Є постраждалі, подробиці уточнються.
Охтирка залишається без централізованого опалення через зруйновану ТЕЦ. Водопостачання та електропостачання є лише частково.
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