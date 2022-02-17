Ситуація по Сумській області станом на 7 березня, 16:00 Про ситуацію в області розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Охтирський район

Не під контролем України залишається Тростянець.

В місті без водопостачання живуть 2 мікрорайони. В ніч з 6 на 7 березня в місті було чутно вибухи артснарядів.

У Боромлі внаслідок артобстрілу пошкоджена інфраструктура, будинки та дитячий садок, зруйновані цивільні підприємства.

Велика Писарівка зазнала артобстрілів, майже відсутнє електропостачання, знищені приватні будинки. Є постраждалі, подробиці уточнються.

Охтирка залишається без централізованого опалення через зруйновану ТЕЦ. Водопостачання та електропостачання є лише частково.