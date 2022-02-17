Стоп фейк! Не стань жертвою кібершахраїв

Нагадуємо, що фішингові SMS – це окремий інструмент кібершахраїв, який призводить до фінансових збитків як фізичних, так і юридичних осіб.

Будьте уважними! Не довіряйте інформації, яка надходить з невідомих номерів. Перевіряйте на офіційних джерелах інформацію, отриману від знайомих чи в загальних чатах. Пам’ятайте, що, надсилаючи повідомлення на короткий номер, ви можете власноруч перейти на платний контент або навіть перерахувати свої кошти невідомому адресату.