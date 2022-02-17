Стоп фейк! Не стань жертвою кібершахраїв

У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України!...
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Наша спільна робота з виявлення ворожих ДРГ настільки ефективна, що ворог вирішив скористатися і цією темою. Тож тепер поширює...
Служба безпеки України закликає громадян не розповсюджувати інформацію, що не відповідає дійсності та покликана посіяти паніку серед населення....
Сегодня украинское информационное пространство столкнулось с новой волной фейков и «вбросов»....
Украинцев взбудоражило известие о том, что крупнейшие банки Украины - Приватбанк, Ощадбанк и monobank - намереваются установить ограничение на снятие...