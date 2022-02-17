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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:47341

Стоп фейк! Не стань жертвою кібершахраїв

Цими днями в мережі розповсюджується нове фейкове повідомлення про те, що якщо у абонента закінчились кошти на рахунку, його можна поповнити, надіславши SMS з будь-яким текстом на короткий номер (наприклад 5010).

Абоненту обіцяють автоматично підключити акцію безкоштовного спілкування.
Нагадуємо, що фішингові SMS – це окремий інструмент кібершахраїв, який призводить до фінансових збитків як фізичних, так і юридичних осіб.
Будьте уважними! Не довіряйте інформації, яка надходить з невідомих номерів. Перевіряйте на офіційних джерелах інформацію, отриману від знайомих чи в загальних чатах. Пам’ятайте, що, надсилаючи повідомлення на короткий номер, ви можете власноруч перейти на платний контент або навіть перерахувати свої кошти невідомому адресату.
Прохання блокувати та не поширювати такі повідомлення.
Будьте пильними та передайте своїм близьким!
Право Кібершахраї Фейк Шахрай
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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