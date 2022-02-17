Чим зайняти дітей в укритті?

Ділимось корисними ресурсами, що допоможуть відволікти діток під час перебування в укритті.
Видавництво Ранок безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі https://bit.ly/35pwNKw
У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити аудіоказки, які також будуть доступні без Інтернету https://t.me/pavlushaiyava
Ще один Telegram-канал з аудіоказаками українською https://t.me/kazky_ukr. Усі аудіоказки можна завантажити і слухати без зв’язку.
Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок в мобільному додатку https://bit.ly/3CcZG92
Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями https://bit.ly/3sDR87P
MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок https://bit.ly/35KLwjg