Чим зайняти дітей в укритті? Українські діти сьогодні стали свідками страшної реальності. Їхнє дитинство проходить в укриттях, і це великий стрес не лише для дітей, а і для батьків.

Ділимось корисними ресурсами, що допоможуть відволікти діток під час перебування в укритті.

Видавництво Ранок безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі https://bit.ly/35pwNKw

У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити аудіоказки, які також будуть доступні без Інтернету https://t.me/pavlushaiyava

Ще один Telegram-канал з аудіоказаками українською https://t.me/kazky_ukr. Усі аудіоказки можна завантажити і слухати без зв’язку.

Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок в мобільному додатку https://bit.ly/3CcZG92

Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями https://bit.ly/3sDR87P

MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок https://bit.ly/35KLwjg