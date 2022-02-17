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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:30310

Соціальні виплати, попри війну, по безробіттю призупинятися не будуть!

З 3 березня Сумська обласна служба зайнятості і всі її базові центри розпочали свою роботу.

Там, де ситуація напружена, працівників перевели на віддалений режим роботи, інші працюють у звичному режимі.

На сьогодні, безробітним не потрібно відвідувати центри зайнятості особисто!
Спеціаліст установи у телефонному режимі зв'яжеться з кожним із клієнтів і повідомить про подальші дії.

Всі нарахування здійснюються автоматично. Наразі, виплата допомоги проведена вже по 22 лютого.

З будь-яких питань звертайтеся на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості:

▪️067 698 29 58
▪️093 276 39 66
▪️095 337 41 10
▪️096 109 08 37

Общество
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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