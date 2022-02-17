Соціальні виплати, попри війну, по безробіттю призупинятися не будуть!

Там, де ситуація напружена, працівників перевели на віддалений режим роботи, інші працюють у звичному режимі.
На сьогодні, безробітним не потрібно відвідувати центри зайнятості особисто!
Спеціаліст установи у телефонному режимі зв'яжеться з кожним із клієнтів і повідомить про подальші дії.
Всі нарахування здійснюються автоматично. Наразі, виплата допомоги проведена вже по 22 лютого.
З будь-яких питань звертайтеся на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості:
▪️067 698 29 58
▪️093 276 39 66
▪️095 337 41 10
▪️096 109 08 37