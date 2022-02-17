Соціальні виплати, попри війну, по безробіттю призупинятися не будуть! З 3 березня Сумська обласна служба зайнятості і всі її базові центри розпочали свою роботу.

Там, де ситуація напружена, працівників перевели на віддалений режим роботи, інші працюють у звичному режимі. На сьогодні, безробітним не потрібно відвідувати центри зайнятості особисто!

Спеціаліст установи у телефонному режимі зв'яжеться з кожним із клієнтів і повідомить про подальші дії. Всі нарахування здійснюються автоматично. Наразі, виплата допомоги проведена вже по 22 лютого. З будь-яких питань звертайтеся на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості: ▪️067 698 29 58

▪️093 276 39 66

▪️095 337 41 10

▪️096 109 08 37