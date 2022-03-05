Звіт Дмитра Живицького за 05.03.2022: Охтирський район Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький про ситуації в районі 05.03.2022.

Охтирка

Російська авіація продовжує (ми навіть збилися з підрахунків ударів) бомбардувати інфраструктурні та критично важливі об’єкти району! Вчора росіяни зруйнвали ТЕЦ. Загинули 5 мирних працівників. У місті відсутнє опалення. Частково - немає у будинка води і електроенергії. Та що там казати, самої Охтирки вже частково немає!!!

Російська авіація сьогодні знищила продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку. Обстріляний житловий сектор. Інформація по кількості жертв уточнюється.

Ворожа артилерія обстрілювала весь день мирне селище Велика Писарівка. Пошкоджені будинки та електромережі, в селі немає світла.