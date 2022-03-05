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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Тростянецька громада 05.03.2022

Про це розповів у своєму звіті Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький за 05.03.2022.

Тростянець єдине місто Сумщини, яке окупували ворожі російські війська. За інформацією голови громади, кількість ворожої техніки, що йде через Тростянець, значно зменшується. Місто намагаються повернути до життя. Потроху працюють комунальники та енергетики, відновлюють електромережі, газопроводи, водопостачання.

Світло відновлено майже у всьому місті та більшості сел громади, але в частині громади пошкоджені високовольтні лінії, російськими танками збиті опори на мережі, - стверджує Юрій Бова.

Але інформація, яка надходить нам від місцевих мешканців, дещо відрізняється від офіційної позиції місцевої влади.

"Води немає зовсім, опалення немає по всьому місту, електроенергії також немає. Проблеми зі звязком.

В приватних будинках теж немає тепла, оскільки все на насосах, а насоси від електрики.

Їжі у магазинах немає, все вигребли російські окупанти. Деяких ліків в аптеках теж немає.

Хліб в Тростянці випікає фермер, його безкоштовно розвозять по будинках."

У одному із сел Тростянецької громади, яке сьогодні зайняли російські окупанти, по центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк. 

Російська армія створила «живий щит» із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300  (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії.

В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей).

Ми постійно працюємо над організацією "зелених коридорів" для евакуації мирного населення з усього району! З усіх небезпечних місць Сумщини!

Общество Окупація Тростянець
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Цитата

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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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