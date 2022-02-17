Обстріл з крупнокаліберної артилерії житлових будинків на Сумщині - розпочато досудове розслідування

За даними слідства, 5 березня 2022 року о 10 год 30 хвл військовослужбовці ЗС РФ з крупнокаліберної артилерії обстріляли житлові будинки в смт Велика Писарівка Охтирського району.
Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, пошкоджено 4 приватних будинки, одна цивільна особа отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні.
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