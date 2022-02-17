Обстріл з крупнокаліберної артилерії житлових будинків на Сумщині - розпочато досудове розслідування За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 березня 2022 року о 10 год 30 хвл військовослужбовці ЗС РФ з крупнокаліберної артилерії обстріляли житлові будинки в смт Велика Писарівка Охтирського району.

Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, пошкоджено 4 приватних будинки, одна цивільна особа отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні.