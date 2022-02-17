Забезпечення об’єктів критичної інфраструктури продовольчої сфери – під контролем

«З метою забезпечення продовольчих потреб на території Сумської області в умовах воєнного стану районним військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити роботу об’єктів критичної інфраструктури сфери продовольчого забезпечення, що розташовані на території територіальних громад; забезпечити продовольчі потреби Збройних Сил України, інших військових формувань (у тому числі територіальної оборони), населення, що розташовано/проживає на території територіальних громад, шляхом формування продовольчого резерву на період не менше одного місяця», − йдеться в розпорядженні.
Також Дмитро Живицький доручив керівництву об’єктів критичної інфраструктури сфери продовольчого забезпечення, надавати всебічну підтримку та забезпечити участь у виконанні зазначених завдань районними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
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