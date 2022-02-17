Поліція Сумщини нагадує: світломаскування зберігає життя! Поліція закликає всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок.

Увага‼️

Нагадуємо, світломаскування зберігає життя!

Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок:

- вимикайте світло в оселях;

- зашторюйте вікна;

- гасіть вуличне освітлення своїх будинків.

Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.

Бережіть свої життя! Не показуйте ворогу, де ви.