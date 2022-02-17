Поліція Сумщини нагадує: світломаскування зберігає життя!

Увага‼️
Нагадуємо, світломаскування зберігає життя!
Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок:
- вимикайте світло в оселях;
- зашторюйте вікна;
- гасіть вуличне освітлення своїх будинків.
Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.
Бережіть свої життя! Не показуйте ворогу, де ви.
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