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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:4686

Поліція Сумщини нагадує: світломаскування зберігає життя!

Поліція закликає всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок.

Увага‼️

Нагадуємо, світломаскування зберігає життя!

Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок:

- вимикайте світло в оселях;

- зашторюйте вікна;

- гасіть вуличне освітлення своїх будинків.

Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби.

Бережіть свої життя! Не показуйте ворогу, де ви.

Общество Російсько-українська війна Світломаскування
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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