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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:43424

На Сумщине незаконно спилили более полусотни деревьев

В ходе рейдовой проверки в Роменском районе за с. Ольшаны специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области обнаружили следы массового поруба зеленых насаждений.

В частности, территория бывшего кирпичного завода была устлана свежеспиленными бревнами, ветками и опилками. В ходе детального осмотра указанной местности экоинспекторы обнаружили 53 пня деревьев пород «береза» и «липа». Однако, Инспекцией установлено, что данный земельный участок относится к коммунальной собственности, а разрешение на поруб растущих на нем деревьев никому не выдавалось.

По результатам расчета, общая сумма ущерба, причиненного самовольным удалением зеленых насаждений, составляет 696 825 гривен.

Материалы дела направлены в правоохранительные органы для открытия уголовного производства и установления лиц, причастных к уничтожению деревьев.

Право Экология
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