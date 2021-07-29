На Сумщине незаконно спилили более полусотни деревьев

В частности, территория бывшего кирпичного завода была устлана свежеспиленными бревнами, ветками и опилками. В ходе детального осмотра указанной местности экоинспекторы обнаружили 53 пня деревьев пород «береза» и «липа». Однако, Инспекцией установлено, что данный земельный участок относится к коммунальной собственности, а разрешение на поруб растущих на нем деревьев никому не выдавалось.
По результатам расчета, общая сумма ущерба, причиненного самовольным удалением зеленых насаждений, составляет 696 825 гривен.
Материалы дела направлены в правоохранительные органы для открытия уголовного производства и установления лиц, причастных к уничтожению деревьев.
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