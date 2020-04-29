В Псле под Сумами массово погибла рыба. Экоинспекция взяла пробы воды Сумчанин Виктор Кузьменко выложил видео на своей странице в фейсбук, где видно, что в реке плавает мертвая рыба.

Он обратился в Госэкоинспекцию. Специалисты лаборатории экоинспекции, выехав на место, выяснили, что там, где погибла рыба, в воде почти не осталось кислорода.

Это видео со страницы в Фейсбук сумчанина Виктора Кузьменко снято 25 июля.

Место на видео, которое снимал сумчанин - вблизи поселка Низы, ниже по течению от Сум по реке Псел. У берега журналисты Суспільного 28 июля видели мертвых: окуня, ерша и раков. Представители лаборатории Госэкоиснпекции взяли пробы поверхностной воды. С помощью газоанализатора измерили содержание растворимого кислорода. Прибор показывает 2,04 мг/дм³. Вторую пробу работники лаборатории взяли еще на 300 м ниже по течению. Там показатель - еще меньше. Температура воды 25 °С.

«В первой пробе была зафиксирована цифра 2,04 мг/дм³ растворимого кислорода при, к сожалению, норме для водоемов рыбохозяйственного пользования - 6 мг/дм³. То есть, мы зафиксировали, что содержание растворимого кислорода в первой отобранной пробе втрое меньше, чем допустимая норма. Далее по течению прибор показал 0,9 мг/дм³, то есть, можно даже констатировать факт, что кислород отсутствует в данном разрезе реки», - пояснила начальница отдела Госэкоинспекции в Сумской области Оксана Динник.

Представители лаборатории говорят, что причина гибели рыбы в высокой температуре воды, которая теряет кислород, гниении водорослей, размножении планктона, а также, возможно, человеческой деятельности. Оксана Динник предполагает, что одна из вероятных причин замора - молния ударила в реку во время последнего ливня.

Эколог общественной организации «Украинская природоохранная группа» Виктор Пархоменко говорит: если бы причиной стала молния, тогда бы погибло все живое, а не только рыба.

«Учитывая, что на фотографиях многие представители окуневых, а они являются наиболее уязвимыми к низкому содержанию кислорода в воде, это указывает, что это может быть и техногенная катастрофа или природные явления. Среди всех возможных причин можно выделить: бытовые выбросы, заканчивая ядохимикатами с агроценозов, еще и браконьерство с использованием ядохимикатов. Есть и такое явление. Засуха также могла повлиять - это уже природные явления и чрезмерное развитие водных растений», - говорит Виктор Пархоменко.

Представители Госэкоинспекции взяли пробы воды и на содержание ядовитых веществ. Результаты анализа будут известны в понедельник, 2 августа.