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Сегодня 10:20483

В Украине призовут резервистов

Президент Зеленский издал указ о призыве резервистов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в особый период, сообщает interfax.com.ua.

В видеообращении во вторник вечером он заявил, что "речь идет исключительно о гражданах, принадлежащих к оперативному резерву". "Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", - сказал он. По его словам, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы терробороны.

Зеленский отметил, что "на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования".

Общество Призыв Резервисты
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