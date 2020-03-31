В Украине призовут резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в особый период, сообщает interfax.com.ua.
В видеообращении во вторник вечером он заявил, что "речь идет исключительно о гражданах, принадлежащих к оперативному резерву". "Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", - сказал он. По его словам, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы терробороны.
Зеленский отметил, что "на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования".
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