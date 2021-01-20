Завтра значительно подорожают пластиковые пакеты Решение правительства о подорожании пластиковых пакетов официально вступает в действие во вторник, 1 февраля.

Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят: 2,00 грн за пакет без ручек и боковых складок, 2,50 грн за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок и 3,00 грн за пакет с ручками и боковыми складками, Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Подчеркивается, что такое решение позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.