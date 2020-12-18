В Сумах начнут производить посуду из использованного кофе

«Друзья, привет!
Наконец-то пришло время ознакомить вас с нашей деятельностью. Как вы знаете, более 3 лет назад, я начал направление разработки экологически чистых биоразлагаемых материалов.
Сегодня я рад представить вам нашу команду – мы с Юрием Тустановским являемся основателями проекта @rekava – одноразовой биоразлагаемой посуды из кофейного жмыха.
Rekava – это наша философия обращения с пищевыми отходами, которая является фундаментом нашей деятельности. Это наши взгляды на рациональное использование ресурсов, сохранение окружающей среды и создание востребованного продукта. Это – наше вдохновение на каждый день не только в рабочее время, но и во время досуга.
Мы первые в мире (не боюсь этого определения), кто предложил использовать отходы кофе для получения дружественной к природе одноразовой посуды и разработал процесс ее получения от сбора кофейной жмыха до переработки после использования.
Мы – молодая команда, которая очень активно развивается. Наши исследования по разработке посуды уже закончены (единственное, что хочется сказать – это было не просто и мы переходим к этапу ее производства. Уже в будущем году вы сможете не только увидеть, но и купить и протестировать наши изделия. Мы начинаем со стаканчиков для горячих напитков.
Я сознательно не углубляюсь сейчас в особенности технологии и состава нашей посуды, истории ее создания, наши дальнейшие планы, потому что об этом мы с Юрием еще вам расскажем! Совсем скоро вы сможете увидеть наш первый стаканчик, слепленный почти вручную, с которого все и началось, чуть-чуть заглянуть на нашу технологическую площадку, а также собственными глазами наблюдать, что происходит со стаканом после использования.
Хочу сразу ответить на актуальные вопросы – да, цена будет доступной и да, они действительно могут полностью превратиться в компост за полтора месяца! Не верите?)
Присоединяйтесь к нам и следите за обновлениями на наших страницах в FB - https://www.facebook.com/rekava.bio/ и Instagram - https://instagram.com/rekava.bio?utm_medium=copy_link.
Также ждем всех вас на нашем сайте – https://rekava.com.
Продолжение следует...», - написал Дмитрий Бидюк.
Сумчанин Виктор Кузьменко выложил видео на своей странице в фейсбук, где видно, что в реке плавает мертвая рыба....
Экологи и священники призывают сумчан не использовать искусственные цветы и венки для чествования умерших близких и предлагают альтернативу....
Организация ЮНИСЕФ опубликовала рейтинг стран мира, наиболее подходящие для развития и жизни детей....
В Украине стартовал мониторинг выбросов парниковых газов....
В суд с иском обратился руководитель местной прокуратуры в интересах государства в лице истца - Государственной экологической инспекции в Сумской...