В Сумах начнут производить посуду из использованного кофе Об этом на своей странице в Фейсбук написал ученый из Сум Дмитрий Бидюк.

«Друзья, привет!

Наконец-то пришло время ознакомить вас с нашей деятельностью. Как вы знаете, более 3 лет назад, я начал направление разработки экологически чистых биоразлагаемых материалов.

Сегодня я рад представить вам нашу команду – мы с Юрием Тустановским являемся основателями проекта @rekava – одноразовой биоразлагаемой посуды из кофейного жмыха.

Rekava – это наша философия обращения с пищевыми отходами, которая является фундаментом нашей деятельности. Это наши взгляды на рациональное использование ресурсов, сохранение окружающей среды и создание востребованного продукта. Это – наше вдохновение на каждый день не только в рабочее время, но и во время досуга.

Мы первые в мире (не боюсь этого определения), кто предложил использовать отходы кофе для получения дружественной к природе одноразовой посуды и разработал процесс ее получения от сбора кофейной жмыха до переработки после использования.

Мы – молодая команда, которая очень активно развивается. Наши исследования по разработке посуды уже закончены (единственное, что хочется сказать – это было не просто и мы переходим к этапу ее производства. Уже в будущем году вы сможете не только увидеть, но и купить и протестировать наши изделия. Мы начинаем со стаканчиков для горячих напитков.

Я сознательно не углубляюсь сейчас в особенности технологии и состава нашей посуды, истории ее создания, наши дальнейшие планы, потому что об этом мы с Юрием еще вам расскажем! Совсем скоро вы сможете увидеть наш первый стаканчик, слепленный почти вручную, с которого все и началось, чуть-чуть заглянуть на нашу технологическую площадку, а также собственными глазами наблюдать, что происходит со стаканом после использования.

Хочу сразу ответить на актуальные вопросы – да, цена будет доступной и да, они действительно могут полностью превратиться в компост за полтора месяца! Не верите?)

Присоединяйтесь к нам и следите за обновлениями на наших страницах в FB - https://www.facebook.com/rekava.bio/ и Instagram - https://instagram.com/rekava.bio?utm_medium=copy_link.

Также ждем всех вас на нашем сайте – https://rekava.com.

Продолжение следует...», - написал Дмитрий Бидюк.