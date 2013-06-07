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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:091194

На сессии потребовали лишить почетного гражданина Сум всех званий

Сегодня в Сумах проходит сессия горсовета. На заседание пришли бывшие работники Сумского НВО, которые уже 4 года пытаются выбить с предприятия долги по зарплате. Люди, которые выиграли все возможные суды, денег так и не получили.

«Фрунзенцы» надеялись встретиться не только с представителями местных властей и депутатами, но и с руководством Сумского НВО.

Несмотря на то, что были отправлены протокольные поручения, никто из приглашенных на заседание не пришел – ни Владимир Лукяненко, ни его заместители, ни представители профсоюза предприятия.

«Фрунзенцы» обратились к мэру и депутатскому корпусу с требованием лишить Владимира Лукьяненко звания Почетный гражданин города и обратиться к Президенту Зеленскому для лишения звания Герой Украины.

Фрунзенцы не в первый раз обращают внимание общественности, что деньги з предприятия уходят в Российскую Федерацию, где оплачиваются в качестве налогов и идут на патроны для снайперов, которые убивают украинцев на Донбассе. И с угрозой полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину, такая ситуация недопустима.

Перед началом заседания "фрунзенцам" удалось поговорить с мэром Александром Лысенко.

Общество Лукьяненко СНПО
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