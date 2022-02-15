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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:24215

В Сумах больше 11 тысяч больных коронавирусом

Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 21 февраля, выявлено 72 новых больных. Умерли три человека. Выздоровели 660 человек.

В настоящее время на лечении находятся 11207 сумчан.

Всего с начала распространения болезни, а именно с апреля 2020 года, в Сумах зарегистрировано 75912 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием: взрослые – 70582, дети – 5330.

Общество Коронавирус
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