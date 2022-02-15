В Сумах больше 11 тысяч больных коронавирусом

За последние сутки, 21 февраля, выявлено 72 новых больных. Умерли три человека. Выздоровели 660 человек.
В настоящее время на лечении находятся 11207 сумчан.
Всего с начала распространения болезни, а именно с апреля 2020 года, в Сумах зарегистрировано 75912 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием: взрослые – 70582, дети – 5330.
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