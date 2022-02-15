В Сумах виновника ДТП вычислили по камерам видеонаблюдения Происшествие произошло на улице Интернационалистов. Заявитель обнаружил на своем автомобиле повреждения, характерные для ДТП, но другого участника на месте не было.

Благодаря камерам видеонаблюдения на соседнем доме инспекторы розыска и обработки материалов ДТП установили участника ДТП, который место происшествия покинул. Через несколько дней 58-летнего сумчанина разыскали по месту жительства. Он даже не отрицал своей причастности к ДТП. Мужчина объяснил, что не соблюдал безопасный интервал и допустил наезд на припаркованное транспортное средство KIA. На водителя патрульные составили два административных протокола: - ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП; - ст. 122–4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП.