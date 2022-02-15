В Сумах виновника ДТП вычислили по камерам видеонаблюдения

Благодаря камерам видеонаблюдения на соседнем доме инспекторы розыска и обработки материалов ДТП установили участника ДТП, который место происшествия покинул.
Через несколько дней 58-летнего сумчанина разыскали по месту жительства. Он даже не отрицал своей причастности к ДТП. Мужчина объяснил, что не соблюдал безопасный интервал и допустил наезд на припаркованное транспортное средство KIA.
На водителя патрульные составили два административных протокола:
- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;
- ст. 122–4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП.
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