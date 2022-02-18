На Сумщине полицейские поймали педофила, целый год развращавшего 16-летнюю девушку Следователями Шосткинского районного управления полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщено о подозрении мужчине, который совершал развратные действия в отношении 16-летней девушки.

В ходе следствия установлено, что в течение прошлого года мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девушки.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого. Следствие продолжается.