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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:30484

За развращение малолетних жителю Сумщины грозит до 8 лет лишения свободы

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сотрудниками полиции сообщено о подозрении 53-летнему мужчине по факту совершения развратных действий в отношении малолетних.

Событие произошло в одном из районных центров Сумщины. Увидев на улице двух малолетних девочек, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снял с себя одежду и начал совершать определенные действия с целью удовлетворения своей половой страсти. Испугавшись, девочки забежали в дом, и уже из окна сняли противоправные действия мужчины с помощью мобильного телефона.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Развращение малолетних
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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