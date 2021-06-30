За сексуальное насилие, развращение малолетней и попытку подкупа следователя будут судить жителя Сумщины

По данным следствия, мужчина с 2018 года периодически совершал развращение и сексуальное насилие в отношении девочки, которой в то время было 11 лет. Поскольку сын подозреваемого сожительствовал с матерью потерпевшей, то девочка приходила к нему, чтобы помочь по хозяйству. Используя отсутствие посторонних лиц, мужчина совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера. Более трех лет девочка терпела. Лишь когда мужчина однажды во время ссоры начал избивать мать девочки, а потом и ее саму, ребенок решился рассказать. Мать девочки обратилась в полицию.
В ходе допроса мужчина предложил следователю полиции 50 тыс. грн за уничтожение материалов уголовного производства. Об этом правоохранитель сообщил руководству и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Поэтому передача аванса в размере 5 тыс. грн была задокументирована.
В настоящее время мужчина находится за решеткой.
Досудебное расследование проведено следователями отделения полиции №3 (Лебедин) Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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