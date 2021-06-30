За сексуальное насилие, развращение малолетней и попытку подкупа следователя будут судить жителя Сумщины Лебединский отдел Сумской окружной прокуратуры утвердил и 13 января направил в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя Сумского района по факту развращения и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней членом семьи, нанесения ей легких телесных повреждений, а также предоставление следователю неправомерной выгоды с целью воздействия на него (ч. 2 ст. 156, ч. 4 и ч. 6 ст. 153, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 343 УК Украины).

По данным следствия, мужчина с 2018 года периодически совершал развращение и сексуальное насилие в отношении девочки, которой в то время было 11 лет. Поскольку сын подозреваемого сожительствовал с матерью потерпевшей, то девочка приходила к нему, чтобы помочь по хозяйству. Используя отсутствие посторонних лиц, мужчина совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера. Более трех лет девочка терпела. Лишь когда мужчина однажды во время ссоры начал избивать мать девочки, а потом и ее саму, ребенок решился рассказать. Мать девочки обратилась в полицию.

В ходе допроса мужчина предложил следователю полиции 50 тыс. грн за уничтожение материалов уголовного производства. Об этом правоохранитель сообщил руководству и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Поэтому передача аванса в размере 5 тыс. грн была задокументирована.

В настоящее время мужчина находится за решеткой.

Досудебное расследование проведено следователями отделения полиции №3 (Лебедин) Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.