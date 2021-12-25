В Сумах взяли под стражу обвиненного в развращении малолетней По ходатайству прокурора взят под стражу обвиняемого в развращении малолетней, длительное время находившегося в розыске.

По ходатайству прокурора Окружной прокуратуры города Сумы решением суда 25 декабря 2021 года 60-летнему обвиняемому в развращении малолетней девочки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в максимально возможном размере - 191 тыс. грн.

По данным следствия, речь идет о произошедшем в г. Сумы в июле 2019 года. Тогда местные жители увидели, как мужчина наблюдал за 12-летней соседской девочкой через окно в доме, при этом залез на стремянку и снял штаны. Относительно него в суд направлен обвинительный акт, однако по вызову на судебные заседания он не приходил, по месту жительства не появлялся, с августа 2021 года находился в розыске. Задержан мужчина 23 декабря 2021 года при попытке пересечь государственную границу в пункте пропуска «Львов». За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого (ч.2 ст. 156 УК Украины), сообщает прокуратура области.