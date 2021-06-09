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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине будут судить отца за совершение развратных действий в отношении 6-летней дочери

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, совершившего развратные действия в отношении малолетней дочери (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздел свою 6-летнюю дочь и совершил с ней развратные действия сексуального характера. Когда в комнату вошли знакомые и, увидев преступные действия мужчины, сделали ему замечание, он сказал, что ничего страшного в этом нет, пусть привыкает.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проведено следователями одного из отделений полиции Конотопского районного отдела полиции Главного управления в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Развращение малолетних
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