На Сумщине будут судить отца за совершение развратных действий в отношении 6-летней дочери Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, совершившего развратные действия в отношении малолетней дочери (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздел свою 6-летнюю дочь и совершил с ней развратные действия сексуального характера. Когда в комнату вошли знакомые и, увидев преступные действия мужчины, сделали ему замечание, он сказал, что ничего страшного в этом нет, пусть привыкает.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проведено следователями одного из отделений полиции Конотопского районного отдела полиции Главного управления в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.