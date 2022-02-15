Сумчан запрошують на презентацію книги лідера гурту "Фіолет"

Зустріч з письменником, лідером гурту «Фіолет» та арт-директором фестивалю «Бандерштат» відбудеться у Книгарні «Є» (Суми, вул. Соборна, 44). Початок о 17.00. Модерує арт-менеджерка книгарні Ірина Савченко.

Нова книжка Колоса про пару закоханих, що проживають і переживають (кожен у свій спосіб) ковідну весну в столиці, а ще – віднайдення втраченого і ціну, яку ми готові заплатити, аби змінити щось по-справжньому. Костя і Мар’яна на самоізоляції починають заново знайомитися з собою, одне одним та із близькими. Вони сміливо віддаються почуттям, страхам і сексуальним бажанням.

Це типові представники покоління зумерів, свідомість яких формувалася в епоху інтернету. Попри різні смаки, погляди на життя і соціальний статус, їхні почуття переросли в кількарічні стосунки. Раптовий спалах епідемії змусив героїв повернутися до батьківських стін і по-новому відкривати для себе спілкування з рідними, позначене травматичним спадком минулого.

По-новому вписувати себе в тривожну реальність напівпорожнього Києва з його підпільними барами, панічними настроями в очах над масками і неможливістю планувати майбутнє. Можливо, настав час розібратися з собою, поки Король Дощу не зійшов на свій трон і жертви ще не знають, що вони жертви?

Сергій «Колос» Мартинюк – український музикант, поет, письменник, громадський діяч, організатор фестивалів, засновник та лідер гурту «Фіолет». Автор двох романів та поетичної збірки. Перший роман, «Капітан Смуток», став одним з найяскравіших прозових дебютів останніх років в українській літературі, другий «Рок-н-рол» – присвячений закуліссю української рок-сцени.