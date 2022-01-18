До Глухова прибула пересувна виставка із Харкова «Великі земляки: Григорій Сковорода» Глухів обрано для презентації невипадково: саме звідси розпочалась знаменита подорож мандрівного філософа, письменника і поета, великого гуманіста у світ, який його “ловив, але не спіймав”

У цьому місті у 1742 році він пройшов відбірковий конкурс та був зарахований до імператорської капели, а згодом став одним із найосвіченіших європейців.

У грудні нинішнього року відзначатимемо 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, і пересувна виставка — одна зі складових ушанування геніального українця, пише Глухів.інфо.