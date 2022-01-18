До Глухова прибула пересувна виставка із Харкова «Великі земляки: Григорій Сковорода»

У цьому місті у 1742 році він пройшов відбірковий конкурс та був зарахований до імператорської капели, а згодом став одним із найосвіченіших європейців.
У грудні нинішнього року відзначатимемо 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, і пересувна виставка — одна зі складових ушанування геніального українця, пише Глухів.інфо.
Онлайн-виставка під такою назвою розміщена на сайті Державного архіву Сумської області до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення...
Міська галерея запрошує з вівторка, 15 лютого, на виставки живопису Дмитра ГОРДИ «Не марнуй свій талант» та Ірини ГАРШИНОЇ «Богема»....
Міська галерея запрошує з вівторка, 1 лютого, на фотовиставку Артура СКОРОБАГАТСЬКОГО «Афон очима ломографії» та виставку живопису учасників Всеукраїнського мистецького...
У Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відбувся вернісаж виставки, присвячений пам’яті сумських митців Віктора (1949 – 2021) та...
Міська галерея запрошує з вівторка, 18 січня, на виставку молодих майстринь фотографії Олени БАЙСТРЮЧЕНКО та Ольги ЛУКАНІНОЇ «Мистецтво поруч... лише...