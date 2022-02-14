В Сумах вспомнили погибших под Дебальцево В Сумах состоялись поминальный молебен и возложение цветов к могилам погибших защитников Украины по случаю Дня памяти погибших под Дебальцево.

На Аллее Героев собрались представители городской власти, правоохранители, военные, ветераны, представители патриотических организаций и общественность.

Мэр Сум Александр Лысенко сказал, что увековечение героического подвига защитников и укрепление патриотического духа в обществе очень важные задачи, которые стоят перед каждым сознательным украинцем. Именно поэтому все должны заботиться о том, чтобы память о мужественных сыновьях Украины никогда не потерялась на страницах истории.

Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку воинам, погибшим в зоне АТО/ООС, отдавая уважение защитникам Украины.