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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумська міська галерея запрошує на нові виставки

Міська галерея запрошує з вівторка, 15 лютого, на виставки живопису Дмитра ГОРДИ «Не марнуй свій талант» та Ірини ГАРШИНОЇ «Богема».

Міська галерея запрошує з вівторка, 15 лютого, на виставки живопису Дмитра ГОРДИ «Не марнуй свій талант» та Ірини ГАРШИНОЇ «Богема».

Як зазначає Дмитро Горда, талант – це дар Бога/Всесвіту. Геніальність – це талант і наполеглива праця. Своєю творчістю він закликає ніколи не марнувати талант – і він надасть крила.

Переглянути виставку «Не марнуй свій талант» можна з 15 по 27 лютого (офіційна презентація виставки – 15 лютого о 16:30).

Роботи Ірини Гаршиної здатні викликати захоплення, здивування, посмішку, спонукати до роздумів, звеселити чи просто відволікти від серйозних повсякденних думок. Вони сповнені екстравагантності, епатажності та іноді навіть дивацтва.

Переглянути виставку «Богема» можна з 15 по 27 лютого (офіційна презентація виставки – 15 лютого о 17:00).

Вхід вільний із дотриманням карантинних норм та обмежень.

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