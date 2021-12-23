У Сумах відкрилася виставка художників Михайличенків

В експозиції представлено близько 30 акварелей та 15 гобеленів з фондів музею і родинної колекції, збереженої донькою.

Глибоко принципові у своїх поглядах на мистецтво, Михайличенки знайшли одне в одному і вірне плече, і натхнення, з великою любов’ю виховали талант своїх дітей Сергія та Світлани.

Галина Олександрівна за фахом – художник-постановник, в історію Українського мистецтва увійшла як майстриня гобелену. Віктор Костянтинович – відомий аквареліст.

Основні теми для творів вони черпали з природи Сумщини. Їхні роботи зберігаються у багатьох музеях України, за кордоном, а також у приватних колекціях.

На вернісажі виступили із привітальним словом та поділилися спогадами про творче подружжя їх друзі, колеги: директор музею Надія Юрченко, голова Сумської організації НСХУ Іван Гапоченко, народний художник України Олександр Чередниченко.

Музичним супроводом стали авторські композиції у виконанні творчого колективу «LeLi».