Сумська міська галерея запрошує на нові виставки Міська галерея запрошує з вівторка, 1 лютого, на фотовиставку Артура СКОРОБАГАТСЬКОГО «Афон очима ломографії» та виставку живопису учасників Всеукраїнського мистецького пленеру «Путивльська осінь».

Виставка Артура СКОРОБАГАТСЬКОГО покаже Афон, де немає ні часу, ні метушні, нічого, крім гармонії, яку уособлює це місце своєю дивовижною природою, способом життя людей, духовною наповненістю та усвідомленістю Переглянути виставку «Афон очима ломографії» можна буде з 1 по 13 лютого (офіційна презентація – 1 лютого о 16:30).Plener Виставка майстрів живопису, учасників Всеукраїнського пленеру, що проходив у жовтні в Путивлі, поверне в осінь, якою її бачили художники з різних міст України. Краса природи Сумщини надихала митців на створення колоритних пейзажів, які представлені в експозиції «Путивльська осінь». Виставка працюватиме з 1 по 13 лютого (офіційна презентація – 1 лютого о 17:00). Вхід на виставки вільний з дотриманням умов карантинних обмежень (вул. Соборна, 27).