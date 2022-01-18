Онлайн-експозицію можна знайти на веб-сайті Державного архіву Сумської області у розділі «Інформаційна діяльність», рубриці «Виставки on-line». Фотодокументальна виставка до пам’ятних дат «Євромайдан. Три місяці протистоянь» демонструє фотосвітлини із особистих колекцій учасників та свідків Революції Гідності. Фото відтворюють події, що відбувалися у столиці України та на головній площі обласного центру з листопада 2013 року по лютий 2014 року тощо.
Глухів обрано для презентації невипадково: саме звідси розпочалась знаменита подорож мандрівного філософа, письменника і поета, великого гуманіста у світ, який...
Міська галерея запрошує з вівторка, 15 лютого, на виставки живопису Дмитра ГОРДИ «Не марнуй свій талант» та Ірини ГАРШИНОЇ «Богема»....
Міська галерея запрошує з вівторка, 1 лютого, на фотовиставку Артура СКОРОБАГАТСЬКОГО «Афон очима ломографії» та виставку живопису учасників Всеукраїнського мистецького...
У Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відбувся вернісаж виставки, присвячений пам’яті сумських митців Віктора (1949 – 2021) та...
Міська галерея запрошує з вівторка, 18 січня, на виставку молодих майстринь фотографії Олени БАЙСТРЮЧЕНКО та Ольги ЛУКАНІНОЇ «Мистецтво поруч... лише...