У Сумах відкрили віртуальну виставку «Євромайдан. Три місяці протистоянь» Онлайн-виставка під такою назвою розміщена на сайті Державного архіву Сумської області до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Онлайн-експозицію можна знайти на веб-сайті Державного архіву Сумської області у розділі «Інформаційна діяльність», рубриці «Виставки on-line». Фотодокументальна виставка до пам’ятних дат «Євромайдан. Три місяці протистоянь» демонструє фотосвітлини із особистих колекцій учасників та свідків Революції Гідності. Фото відтворюють події, що відбувалися у столиці України та на головній площі обласного центру з листопада 2013 року по лютий 2014 року тощо.