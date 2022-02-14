На Сумщине инженеру сообщили подозрение в заборе подземных вод с нарушениями природоохранного законодательства При процессуальном руководстве Тростянецкого отдела Ахтырской окружной прокуратуры сообщено о подозрении главному инженеру Общества с дополнительной ответственностью, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого повлекло ущерб государству в размере около 170 тыс. грн (ч.1 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, указанное предприятие производило забор подземных вод из артезианских скважин. Однако внеплановой проверкой Государственной экологической инспекции в Сумской области установлено, что определенный период Общество производило забор подземных вод без разрешения на специальное водопользование, а в течение 2020 года осуществляло забор и использование подземных вод с превышением лимита, установленного условиями разрешения на специальное водопользование. Главный инженер Общества был осведомлен об указанных нарушениях, однако никаких действий, направленных на недопущение нарушений природоохранного законодательства не совершил. В результате чего причинен ущерб государству на общую сумму 169 028 грн.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями отделения полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского РПП ГУ Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.