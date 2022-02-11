В Сумах такси врезалось в дерево: пассажир в больнице

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 37-летний водитель транспортного средства Daewoo Lanos, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением, после чего допустил выезд за пределы проезжей части, где въехал в дерево.
В результате происшествия 79-летний пассажир получил телесные повреждения. Врачи доставили гражданина в больницу для оказания ему необходимой помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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