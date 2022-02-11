В Сумах такси врезалось в дерево: пассажир в больнице 15 февраля, около 13 часов, на линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Санаторной.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 37-летний водитель транспортного средства Daewoo Lanos, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением, после чего допустил выезд за пределы проезжей части, где въехал в дерево.

В результате происшествия 79-летний пассажир получил телесные повреждения. Врачи доставили гражданина в больницу для оказания ему необходимой помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.