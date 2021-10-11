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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:36312

В Сумах троллейбусы поменяли схему движения

Начиная с 8:20, троллейбусы №7, 13 и 18 будут курсировать по частично измененной схеме: ЧЕРЕЗ ул. КОВПАКА (без заезда на конечную остановку маршрута); троллейбусы с автономным ходом продолжают осуществлять перевозку пассажиров без изменений.

Изменения временные и актуальные ТОЛЬКО на период оперативного проведения работ по устранению технеисправности бригадой электромонтеров КП «Электроавтотранс».

Делаем все возможное, чтобы восстановить движение по маршрутам как можно скорее, сообщили на предприятии.

Общество Троллейбусы
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