В Сумах троллейбусы поменяли схему движения Начиная с 8:20, троллейбусы №7, 13 и 18 будут курсировать по частично измененной схеме: ЧЕРЕЗ ул. КОВПАКА (без заезда на конечную остановку маршрута); троллейбусы с автономным ходом продолжают осуществлять перевозку пассажиров без изменений.

Изменения временные и актуальные ТОЛЬКО на период оперативного проведения работ по устранению технеисправности бригадой электромонтеров КП «Электроавтотранс». Делаем все возможное, чтобы восстановить движение по маршрутам как можно скорее, сообщили на предприятии.