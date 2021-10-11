В Сумах троллейбусы поменяли схему движения

Изменения временные и актуальные ТОЛЬКО на период оперативного проведения работ по устранению технеисправности бригадой электромонтеров КП «Электроавтотранс».
Делаем все возможное, чтобы восстановить движение по маршрутам как можно скорее, сообщили на предприятии.
На аппаратном совещании 24 января мэр Сум Александр Лысенко поставил задачу перед горотделом транспорта и КП «Электроавтотранс» - приложить максимум...
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Служба движения КП «Электроавтотранс» внесла поправки в графики курсирования троллейбусов на маршруте № 5....
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